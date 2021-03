“Pára e aprecia todas as coisas que te tornam grata por esta vida”, convida Lucia Javocerkova a acompanhar a mais recente fotografia que publicou no Instagram.





A frase é bonita e cheia de sentido, mas os internautas preferiram elogiar outros pormenores do corpo da ex-ciclista. A beldade eslovaca mantém-se no paraíso mexicano de Tulum devido à Covid-19, mas nem está muito preocupada com o confinamento. Sol e praia continuam a ser um tónico para mostrar como continua em ótima forma.