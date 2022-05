E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Festejado o título de campeão inglês pelo Manchester City, Jack Grealish rumou às Ilhas Baleares para uns merecidos dias de descanso… e muita farra! Com a namorada em Cannes, foi apanhado em Ibiza em intimidades com Chloe Chaloner, uma estrela britânica de reality shows. Espera-se agora uma reação da cara-metade do avançado.