Antoine Griezmann é a cara da coleção primavera/verão da Mango. Através da lente do fotógrafo Ronan Gallagher, o internacional francês apresenta as novas tendências da linha masculina. E a aposta parece ter sido certeira, já que o desportivo espanhol ‘Marca’ publicou ontem uma capa falsa com Griezmann.