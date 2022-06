Grimaldo anunciou que vai ser pai e Cervi não perdoou: «Está na altura de largares o Call of Duty»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alejandro Grimaldo (@grimaldo35)

Alejandro Grimaldo, lateral-esquerdo do Benfica, recorreu esta quinta-feira às redes sociais para dar os parabéns à sua companheira, Ana Fusterg, pelo 29.º aniversário. Na mensagem deixada através do Instagram, o internacional sub-21 por Espanha acabou por revelar que o casal está à espera de um filho. "Mereces isto tudo e o que vem no futuro. Juntos, sempre juntos e em breve com um(a) mais. Felizes 29", pode ler-se na mais recente publicação.Alguns companheiros de equipa e ex-jogadores das águias também comentaram a publicação, com Franco Cervi, atual jogador do Celta de Vigo, a conquistar o prémio de comentário mais original. "Parabéns. Foi um prazer, companheiro. Agora está na altura de largares o Call of Duty", escreveu. Julian Weigl e Diogo Gonçalves também comentaram, mas apenas com 'emojis'.