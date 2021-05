A imprensa espanhola revela esta quarta-feira que Pep Guardiola comprou uma mansão de luxo numa das mais nobres ruas de Barcelona, no bairro de Pedralbes.





O site catalão 'Crónica Global' refere que o treinador do Manchester City pagou 10 milhões de euros pelo imóvel, que tem 741 metros quadrados e que está construído num terreno de 2.114 metros quadrados, com uma magnífica vista sobre a cidade.O vendedor foi um empresário russo e a escritura terá sido assinada a 12 de fevereiro.Guardiola tem contrato com o Manchester City até 2023.