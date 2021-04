Taylor Spadaccino dá cartas a exibir em biquíni o corpo conseguido com muitas horas no ginásio. E, no entanto, poucos saberão que a paixão pelo fitness começou… nos fuzileiros americanos!





Destacada para o Afeganistão, a veterana dos Marine Corps começou a levantar pesos nos tempos livres que tinha no teatro de guerra. “A cada dia que passa, gosto cada vez mais de mim própria e preocupo-me cada vez menos com o que o mundo quer que eu seja”, brinca a modelo em resposta aos críticos.