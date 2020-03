Há quem diga que ex-namorado de Pamela Anderson levou o "melhor" da atriz para o novo clube

Adil Rami, defesa francês de ascendência marroquina, de 34 anos, passou por clubes como Marselha, Milan, Sevilha e Valencia, mas uma das coroas de glória da sua carreira foi ter sido namorado da atriz norte-americana Pamela Anderson.





E apesar de o casal já se ter separado (em junho do ano passado), aparentemente ela continua muito presente na sua vida. O defesa, que foi nos últimos dias apresentado no Sochi, da Rússia, posou com o antigo futebolista e agora comentador Yevgeny Savin para uma fotografia, em que o russo aparece a segurar dois volumosos peitos de plástico. "O campeão do Mundo Adil Rami levou com ele para a Rússia o melhor de Pamela Anderson", escreveu Savin.Recorde-se que a separação de Rami e Pamela Anderson não foi pacífica; a atriz, de 52 anos, acusou o futebolista de ser "narcisista", "um monstro", "sociopata" e "infiel". Garantiu que Adil Rami a ameaçou "muitas vezes" e que "não tem respeito por nenhuma mulher, a não ser a sua mãe".