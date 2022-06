Haaland procura casa em Manchester e o pai já foi ver a luxuosa mansão de Pogba

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jornal inglês 'The Sun' revela que Erling Haaland pode acabar por viver na mansão de Paul Pogba, em Manchester. O jogador holandês contratado pelo City procura casa na cidade e o francês está de saída do United. Ambos são representados pelo escritório do falecido Mino Raiola, que agilizou uma visita.A mansão tem cinco quartos, ginásio, piscina interior aquecida, sauna e um campo de futebol indoor."O Erling quer encontrar casa o mais rápido possível. Ele e o Paul [Pogba] conhecem-se e partilham os mesmos representantes. O Paul está de saída de Manchester e é pouco provável que volte ao Reino Unido. Vai tentar vender a casa, mas não se importa de arrendá-la", contou uma fonte ao jornal.Empresários ligados a Haaland e o seu pai, Alfie (que chegou a jogar nmo Manchester City), já visitaram a propriedade, bem como outras três mansões, na última semana.