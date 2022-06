Joaquín voltou a atacar no Instagram com o seu humor corrosivo e Erling Haaland foi a mais recente vítima. O capitão do Betis cruzou-se nas férias com a mais recente contratação do Manchester City e explicou que o desejo dele era mesmo jogar pelo clube de Sevilha. “Disse-lhe que já não há espaço”, gozou Joaquín, abafado pelas gargalhadas do norueguês.