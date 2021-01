Hailey Grice meteórica

Hailey Grice distribui charme a cada publicação que faz nas redes sociais. Não é para menos, se se atentar na figura esguia e curvilínea da jovem que tem entusiasmado os seus admiradores. Seis anos a dar saltos como ‘cheerleader’, a rapariga tem no Instagram o palco perfeito para afirmar a sua ascensão meteórica na moda. E os fotógrafos encontram nela a perfeição para a retratarem, com Hailey Grice a posar para as câmaras um pouco por todo o Mundo na sua ainda curta carreira.