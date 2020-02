Hailey Grice, sensualidade rumo à fama

Aos 22 anos, Hailey Grice é, sem dúvida, uma das ‘instagrammers’ mais bonitas das redes sociais. Desde muito nova que mostrou a sua agilidade atlética ao dar os primeiros saltos acrobáticos nas Charlotte Allstars, uma escola de ‘cheerleaders’, quando tinha 13 anos. O corpo escultural que ganhou com essa experiência, aliada a uma cara de linhas perfeitas e uns pequenos retoques no peito, permitiram-lhe receber convites para posar para algumas das marcas mais famosas de fatos de banho. O resto é história, como comprovam os seus 224 mil fãs no Instagram.