Hannah Palmer, uma fanática do ginásio

O sucesso de Hannah está intimamente ligada à crescente importância das redes sociais. Como tantas outras ‘rivais’, a beldade americana inundou o Instagram de sensuais autorretratos até ser descoberta por acaso por um caçador de talentos. Verdadeira fanática do fitness, a modelo já posou para revistas como a ‘Maxim’ – ficou em 34.º lugar no concurso para capa de revista! – mas os holofotes que incidiram sobre ela permitiram-lhe assinar chorudos contratos com marcas prestigiadas de vestuário e acessórios de moda.