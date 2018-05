Harry e Meghan Markle já são marido e mulher. O príncipe e a antiga atriz da série ‘Suits’ disseram o ‘sim’, ontem, poucos minutos depois do meio-dia, na Capela de Saint George, no Castelo de Windsor. A noiva, que usou um vestido da marca Givenchy, contou apenas com um elemento da sua família na cerimónia, a mãe, Doria Ragland. Na ausência do pai, Thomas, que alegadamente sofreu complicações de saúde nos últimos dias, foi o príncipe Carlos quem levou Meghan ao altar. Entre os rostos conhecidos que marcaram presença, destaca-se Victoria e David Beckham, George e Amal Clooney e Serena Williams. Depois da cerimónia religiosa, seguiu-se um cortejo pela cidade e uma receção no castelo, para 600 pessoas, oferecida pela rainha Isabel II.