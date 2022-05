Hayley Maxfield surpreendente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Hayley Maxfield distribui beleza a um ritmo diário no Instagram e o caso nem sequer deveria surpreender os mais distraídos. Dona de uma extrema sensualidade, começou a ser notada no liceu, onde se iniciou no desporto como ‘cheerleader’, para depois encantar os jogadores de futebol americano da Universidade da Flórida Norte. Receosa das objetivas das câmaras fotográficas, só aos 20 e poucos anos é que ganhou coragem para enfrentá-las… e o sucesso foi imediato! E, nos intervalos de mais uma sessão de fotografia numa praia paradisíaca, diverte-se a praticar ‘jet ski’, ‘paddle’, mergulho e surf.