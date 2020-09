Hector Bellerín investidor na ecologia

Hector Bellerín tornou-se o segundo maior investidor do Forest Green Rovers, equipa a militar na League 2 inglesa, equivalente ao nosso quarto escalão. “Nove meses de discussões e planeamento de uma visão partilhada para a sustentabilidade no futebol e na sociedade em geral”, justificou o defesa do Arsenal, que se tornou vegetariano em 2018. O Forest Green Rovers foi saudado pela FIFA e pelas Nações Unidas como a equipa mais ecologicamente correta do Mundo.