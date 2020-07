A mulher de Luís Figo não esconde a sua paixão pelos cavalos e agora parece ter encontrado um novo amor em Pamplona, no norte de Espanha. Chama-se Fogo. A modelo sueca, de 45 anos, mostrou o seu ‘menino’ nas novas fotografias no Instagram, revelando que é assim que tem passado as manhãs: a treinar com Fogo.