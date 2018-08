A idade parece não passar por Helen Svedin que, aos 43 anos, mostra-se mais sedutora do que nunca. De férias com Luís Figo pelo Mar Adriático, a beldade sueca tem partilhado várias imagens do descanso, com destaque para as fotografias em fato de banho ou biquíni em que revela toda a sua sensualidade e elegância. Mãe de três filhas, a ex-modelo continua a arrancar suspiros.