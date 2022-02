Estão praticamente concluídas as obras da nova casa de luxo de Luís Figo e Helen Svedin, no centro de Madrid. O apartamento com cerca de 300 metros quadrados está avaliado em mais de 2 milhões de euros. As obras de restauro têm supervisão de Helen, que se mostrou a dar os últimos retoques nas pinturas. O casal manteve a arquitetura original conferindo-lhe um toque de modernidade. A mudança está para breve.