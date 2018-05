Chegou a altura das merecidas férias. Depois de se consagrar, pela primeira vez, campeão pelo FC Porto, Héctor Herrera fez as malas e rumou ao estrangeiro. O capitão dos Dragões viajou com a mulher, Shantal Mato, até Cancún, no México, para desfrutar das altas temperaturas que se fazem sentir nesse lado do Atlântico. O casal esteve na companhia de amigos e partilhou com os seguidores alguns dos momentos altos desta viagem. Agora o mexicano prepara-se para o Mundial da Rússia.