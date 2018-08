O jogador do FC Porto Herrera aproveita ao máximo as folgas para estar perto da família. Recentemente, o jogador publicou na rede social Instagram algumas fotografias da "melhor equipa de pesca". Shantal Mayo, a mulher do futebolista, e os filhos, David e Valentina, mostram-se muito divertidos durante um dia de pesca em família, onde não faltou boa-disposição.