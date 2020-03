'História do Sporting Clube de Portugal': Dramas e glórias do clube centenário

Chega amanhã às livrarias, pela Contraponto, a ‘História do Sporting Clube de Portugal’, uma obra que pretende ser a mais completa e rigorosa abordagem ao percurso do clube. Escrito pela dupla Luís Costa Dias e Paulo Barata, para celebrar o centenário da morte de José Alvalade, o livro acompanha o nascimento do clube até aos anos da presidência do homem que deu o nome ao estádio. Imprescindível para qualquer sportinguista!