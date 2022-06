Holly Scarfone desejada

Holly Scarfone tem-se afirmado como um verdadeiro desejo para os futebolistas britânicos. A modelo foi ‘apanhada’ esta semana de mão dada com Ben Chilwell, à saída de um restaurante em Hollywood, antes de seguirem para uma discoteca da moda. Recorde-se que até há bem pouco tempo o defesa do Chelsea mantinha uma relação com Camila Kendra, ex-namorada de Lewis Hamilton. Já Holly Scarfone mantém-se como uma das estrelas mais apetecíveis do reality show ‘Too Hot to Handle’, da Netflix.