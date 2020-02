Tiger Woods não vai esquecer tão cedo a miserável tacada que deu no último domingo, durante o torneio de golfe The Genesis Open. No ataque ao quarto buraco do campo, o golfista deu uma pancada magistral de 269 metros... para acertar em cheio no saco de um caixote do lixo. E depois... bem, depois foi perder o nojo e vasculhar o saco até encontrar a bola para continuar o jogo!