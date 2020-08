Hulk com a bênção de Deus

O romance do antigo avançado do FC Porto tem dado muito que falar, mas Hulk está indiferente a todas as polémicas que envolvem a sua relação com Camila Ângelo, sobrinha da ex-mulher do craque. “O que DEUS uniu, ninguém tem o poder de separar! Nisso eu acredito com todo o meu coração e com toda a minha vida. Por isso, sigo tão tranquilo, sei que nada pode atrapalhar-nos e que todos os nossos sonhos se realizarão. Amo-te”, escreveu o brasileiro nas redes sociais.