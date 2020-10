Hulk e Camila entre a humildade e o luxo

O jogador voltou a fazer uma declaração à nova companheira, Camila Ângelo, desta vez destacando que não precisa de dinheiro para ser feliz. “A nossa felicidade depende mais do que temos nas nossas cabeças do que nos nossos bolsos”, escreveu na legenda das imagens em que posa vestido da cabeça aos pés com um conjunto Fendi de mais de dois mil euros. Além das roupas de luxo, Hulk ainda mostra o novo hobby do casal: andar de scooter elétrica, que custa quase mil euros, cada uma.