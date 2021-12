E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Este Natal teve um sabor especial para o futebolista brasileiro Hulk, que aguarda o nascimento do primeiro filho fruto da relação com Camila, sobrinha da sua ex-mulher. "Momento de agradecimento e de encher o coração com novos planos sempre carregados de paz, amor, saúde, respeito, muita felicidade e fé".