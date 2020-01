Ianthe Rose recebe desafio tentador

Aos 28 anos, Ianthe Rose mantém-se como uma das modelos mais encantadoras do momento, depois de ter ultrapassado a tumultuosa relação que teve com Loris Karius. Recorde-se que a rapariga foi alvo de assédio nas redes sociais: os fãs do Liverpool acusaram-na de ter sido uma das responsáveis pela má atuação do guardião germânico na derrota da equipa inglesa às mãos do Real Madrid, na final da Liga dos Campeões em Kiev, em 2018. "Prostituta" foi apenas um dos muitos ‘mimos’ com que foi brindada mas, passada essa má fase, continua a distribuir beleza por onde quer que passe.