Icardi e Navas a ‘trotinetar’ pelas ruas de Paris

Mauro Icardi e Keilor Navas aproveitaram o dia de folga que o Paris Saint-Germain lhes concedeu esta quinta-feira, para conhecerem melhor as ruas da capital francesa... de trotinete! Sendo das mais recentes aquisições do PSG, é normal que, numa ‘casa’ que ainda era nova para eles, tenham firmado uma sólida amizade. Nada melhor, por isso, do que acelerar por Paris em trotinetes ‘todo-o-terreno’ e conhecer os belos monumentos que a tornaram a Cidade-Luz.