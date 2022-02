Icardi oferece malas Chanel a Wanda Nara e às filhas de 5 e 7 anos no dia de S. Valentim

No dia de São Valentim Mauro Icardi quis mimar as mulheres da sua vida e ofereceu a Wanda Nara e às filhas de 5 e 7 anos flores, bem como malas da marca francesa Chanel, uma prenda pouco habitual para crianças, mas que Francesca e Isabela exibiram com orgulho nas fotografias tiradas pelos pais.Nas prendas das meninas, segundo conta o jornal 'As', o avançado argentino do PSG terá gasto mais de 4 mil euros, uma vez que cada mala custa 2.250 euros.Wanda Nara também recebeu uma mala da marca francesa, que não chegou a mostrar nas redes sociais, bem como um grande ramo de rosas vermelhas.