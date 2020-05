Ignacia Michelson lança desafio ao Instagram

"Vive o dia como se fosse o último", aconselha Ignacia Michelson aos mais de 1,8 milhões de fãs que seguem as suas publicações no Instagram. O caso não é para menos, já que a antiga modelo de fitness da FOX Sports está cada vez mais ousada. À medida que vai pondo de parte as peças de roupa mais íntimas, desafia as restritas regras da rede social no que à nudez diz respeito. Quem quiser ver como Ignacia Michelson veio ao Mundo, terá de ir à sua rede privada para adultos, para apreciar a sua sensualidade mais explícita.