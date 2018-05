O guarda-redes do FC Porto celebrou 37 anos no sábado, dia 20, e a mulher, Sara Carbonero, não deixou esta data passar em branco nas suas redes sociais. A jornalista partilhou uma foto do marido com o filho mais novo, Lucas, de 1 ano. "Aos 37 anos descobriste que também tens superpoderes… Que continues a completar anos e sonhos", escreveu.