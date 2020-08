Iker Casillas e o cancro da mulher: «Não estive com a Sara tanto quanto devia...»

Recém-retirado do futebol, pelo menos formalmente, Iker Casillas contou à revista espanhola 'Semana' como foi este último ano, em que recuperou de um enfarte e a mulher foi diagnosticada com um cancro.





"Não estive com a Sara tanto quanto devia", reconhece o antigo guarda-redes do FC Porto e do Real Madrid.O casal passou por momentos muito difíceis e chegou a falar-se em separação. Iker admite que tanto o enfarte como a doença da mulher "abalaram as fundações" do casamento, que aparentemente não caiu.E explicou por que motivo não foi ao funeral do avô da jornalista, uma ausência que fez adensar ainda mais os rumores de uma separação. "Não pude ir porque era a final da Taça de Portugal e para poder estar no estádio tinha de fazer o teste ao coronavírus. Além do mais, era o meu último jogo e queria lá estar."O casal está de volta a Espanha, juntamente com os dois filhos. Iker prepara-se para começar a trabalhar no Real Madrid - as novas funções ainda não estão plenamente definidas - ao passo que Sara não tem pressa para definir o seu futuro.