Desde que se separou de Sara Carbonero, no início de 2021, Iker Casillas tem mantido o seu coração afastado de romances, mas parece que finalmente o antigo guarda-redes do FC Porto voltou a ‘enamorar-se’. A imprensa espanhola diz que o ex-futebolista está inseparável da atriz Alejandra Onieva, que conheceu numa viagem a Ibiza. E a atriz de 30 anos até partilhou uma troca de mensagens com Iker, numa foto onde os dois surgem de cara encostada.