O ainda guarda-redes do FC Porto foi ao baú das memórias e retirou de lá uma foto dos tempos em que defendia as cores do Real Madrid, onde se cruzou com David Beckham. "Que carinhoso e giro és", escreveu Iker, metendo-se com o marido de Victoria Beckham. Rapidamente ele respondeu à ‘provocação’: "Obrigado meu amigo, és lindo", escreveu o antigo número 23 dos galácticos de Madrid.