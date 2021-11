Ingleses revelam encontros secretos de Jack Grealish com estrela de TV

O 'The Sun' avança que Jack Grealish, médio do Manchester City e da seleção inglesa, tem tido "encontros secretos" com Emily Atack, uma estrela da televisão em Inglaterra. O jogador tem uma relação desde a adolescência com a modelo Sasha Attwood.O jornal, que cita amigos próximos do futebolista, de 26 anos, adianta que os dois têm-se encontrado em casa dela e num hotel em Manchester, sendo que Grealish telefona a Emily quase todos os dias."A amizade deles é tema de conversa no balneário", contou um amigo. "Ele parece um cãozinho à volta dela", acrescenta outro.Jack Grealish terá trocado o número de telefone com Emily em setembro. O 'The Sun' garante que os dois encontraram-se pelo menos duas vezes: uma vez no luxuoso hotel Lowry, em Manchester, no dia 18 de outubro, e uma segunda vez em casa dela, em Londres."Muitos futebolistas acham piada à Emily, por isso a amizade deles é tema de conversa no balneário. E obviamente o Jack é um rapaz bem parecido, tenho a certeza que as amigas da Emily têm inveja", conta outro amigo, sob anonimato.