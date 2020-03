Irina Meier super sensual

Nestes tempos em que precisamos de verdadeiros super-heróis, Irina Meier está na linha da frente. A escultural russa, com um corpo conseguido à custa de muito exercício, é uma das mais badaladas modelos do universo ‘cosplay’. Seja disfarçada de Lara Croft, Cleópatra ou Catwoman, Irina Meier replica, em carne e osso, personagens da banda desenhada e dos videojogos. Que esses disfarces não nos desviem a atenção, no entanto, dos verdadeiros super-heróis que trabalham incansavelmente nos hospitais para travar a Covid-19.