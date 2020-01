Pela primeira vez na história da liga norte-americana de basquetebol, três irmãos jogaram ao mesmo tempo em campo. A partida começou com Jrue Holiday, dos New Orleans Pelicans, a enfrentar Aaron, dos Indiana Pacers. Mas, no final do encontro, Justin saiu do banco com a camisola dos Indiana para se juntar aos manos, durante pouco mais de sete minutos.