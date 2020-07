Isabel Silva aventura-se no mundo da moda e lança linha de roupa

A apresentadora e influenciadora digital Isabel Silva aventurou-se recentemente no Mundo da moda, lançando em conjunto com a Aly John uma linha de sete peças exclusivas de fabrico 100% nacional. Pensadas para "serem usadas a vida inteira", as peças contam com cores neutras, básicas e que facilmente podem ser conjugadas com outras, tornando-se assim uma aposta certeira para estar sempre na moda.





"Esta coleção terá sete peças pensadas de base e alinhadas com os valores que defendo, que eu quero que durem a vida inteira. Memorizem esta ideia: que eu quero que durem a vida inteira. Num mundo cada vez mais globalizado, em que cada quase tudo é industrializado, é cada vez mais difícil irmos à origem das coisas. E eu gosto de saber de onde vem aquilo que estou a usar, como foi feito, com que materiais, por quem, se foram respeitadas regras básicas ambientais e de comércio justo. Para mim, a melhor tendência de moda é unicamente aquela que faz fit com a maneira como cada um de nós vive a vida. Também é importante memorizar esta mensagem", explica Isabel Silva à sua assessoria de imprensa.A linha Isabel Silva para a Aly John é composta por uns calções Safari, um Comfy Hoodie, um trench coat, um bomber jacket, um crop top, umas sporty jeans e uma fanny pack, com preços que vão desde os 29,9€ (fanny pack) aos 119,9€ (trench coat).Todas as informações podem ser consultadas no site da marca