Com as medidas contra o novo coronavírus cada vez mais apertadas em Paris, a mulher de Mauro Icardi, jogador do Paris Saint-Germain, revelou como ia passar o fim de semana em isolamento na sua mansão com uma fotografia que deixou os fãs de queixo caído. Wanda, de 33 anos, tem somado elogios. "Épica", "divina", "chegou o Natal", lê-se nos comentários.