É grande a ansiedade pelo início da liga de futebol americano, apesar das condicionantes que a Covid-19 está a provocar no desporto nos Estados Unidos. Quem não está muito preocupado é Patrick Mahomes, que ajudou os Kansas City Chiefs a vencer a Super Bowl. Esta quarta-feira, o ‘quarterback’ publicou, no Lago de Ozarks, uma fotografia a ‘apertar’ Brittany Matthews, namorada desde os tempos do liceu. “Só para maiores de 13 anos”, brincou o jogador.