Ivan Zaborovsky: jogador atingido por raio já está pronto para jogar

Ivan Zaborovsky, guarda-redes das camadas jovens do FC Znamya Truda, foi notícia há 15 dias quando entrou em coma com queimaduras graves, ao ser atingido por um raio durante uma sessão de treinos. O rapaz de 16 anos voltou ontem a ser notícia ao assinar o seu primeiro contrato profissional pelo clube russo, depois de a sua saúde recuperar em tempo recorde. As cicatrizes das queimaduras lá continuam no corpo, para o lembrar que esteve à beira da morte.