Izabel Goulart tem passado as últimas semanas a viajar pela Europa e a sua sensualidade não tem deixado ninguém indiferente…





A mais-que-tudo do guarda-redes alemão Kevin Trapp, que atualmente está em Ibiza, Espanha, tem ‘incendiado’ as redes sociais com as fotos escaldantes que tem publicado. Num dos dias que passou na ilha balear, a modelo brasileira mostrou-se a bordo de um iate bem luxuoso em alto-mar.