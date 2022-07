Izabel Goulart fez subir as temperaturas no Instagram ao publicar uma fotografia onde aparece sexy, em biquíni, com o seu corpo bronzeado e tonificado em destaque. A mulher do futebolista alemão Kevin Trapp mostrou-se numa pose arrasadora e escreveu na legenda: "Sem nuvens no céu azul". As reações não tardaram e a publicação recebeu centenas de elogios. "Garota perfeita" e "Deusa" foram alguns dos comentários deixados. Recentemente, a modelo tinha usado as redes sociais para se dedicar ao companheiro: "O melhor parceiro de vida e ser humano mais incrível que eu já conheci".