A modelo brasileira Izabel Goulart continua a fazer suspirar os admiradores. A dar cartas no mundo da moda numa nova campanha, a manequim mostrou toda a sensualidade com um ‘look’ de verão em que exibiu as pernas tonificadas. A supermodelo conquistou os seguidores, que não lhe pouparam os mimos. "Zero defeitos", "Deusa", "Diva", escreveram.