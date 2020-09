Izabella Ujvári é boa de bola

Há um costume – já felizmente a cair em desuso por não fazer sentido – em afirmar-se que o futebol é um desporto de homens. Da Hungria vem esta jovem de 25 anos provar que a ligação estreita com uma bola de futebol pode vir de qualquer pessoa em qualquer idade. Izabella não só é uma temível avançada em futebol de 11 como é também uma estrela do freestyle, capaz dos maiores malabarismos com a redondinha, ao estilo de Ronaldinho Gaúcho. Mas há mais: A beldade, que também costuma fazer de modelo nas horas vagas, é uma das melhores jogadoras de footgolf do Mundo e estará em Portugal no final do ano no Europeu da modalidade.