Jaciara fala de separação: «Dávamo-nos muito bem na cama, mas...»

Jaciara Dias partilhou com os colegas da casa do ‘Big Brother Famosos’ (TVI) os motivos que levaram ao fim do seu casamento com o empresário Marconi. "Dávamo-nos muito bem na cama, nessas coisas… Mas isso só não chega. Ele não me estava a compreender mais", começou por desabafar a também ex-mulher do antigo futebolista Deco. "Eu sou romântica, carinhosa. Ele seguia a sua vida. Só tinha o meu marido em casa aos sábados e aos domingos. (…) Era tudo individual".