James Rodríguez apanhado pela polícia

A vida não corre de feição a James Rodríguez no Real Madrid. Além de não ter sido opção para o treinador Zidane ao longo da época, o colombiano viu-se a contas com problemas com a polícia, por ser um acelera nas estradas da capital espanhola e está sem carta. “Já tive Porsche, Lamborghini, Bentley, agora tenho um Mercedes G500 e outro que nem sei o modelo mas que é uma bomba com 630 cavalos. Agora parei de comprar carros porque não posso conduzi-los, estou sem carta”, admitiu o antigo jogador do FC Porto, que está a tirar um curso para poder recuperar a licença de condução.