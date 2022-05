E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ansioso por transferir-se do Al-Rayyan, do Qatar, para um clube europeu, James Rodríguez adotou agora um novo visual capilar. O ex-portista surpreendeu os internautas ao pintar o cabelo de cor-de-rosa. Mais de meio milhão de fãs divertiu-se a ‘gozar’ com a opção colorida, havendo mesmo quem dissesse que parecia um bocado de algodão doce.