O antigo jogador do FC Porto, que agora defende as cores dos ingleses do Everton, partilhou uma fotografia nas redes sociais com os dois filhos, o pequeno Samuel e Salomé, celebrando o oitavo aniversário da filha mais velha, a quem deixou uma emocionada mensagem. "Menina dos meus olhos, há oito anos fizeste-me o pai mais feliz do Mundo. Espero que cumpras todos os teus sonhos. Amo-te."