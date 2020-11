James Rodríguez: Um azar nunca vem só

Com uma delicada lesão nos testículos, que motivou mesmo a sua ausência do jogo do Everton contra o Newcastle, James Rodríguez parece não estar com muita sorte nesta sua mudança para Inglaterra. O antigo jogador de FC Porto, Real Madrid e Bayern Munique está afastado dos relvados e da namorada, Shannon De Lima, que nas redes sociais diz preferir o sol de Espanha ao frio de Liverpool. Pelas fotos que publica, a modelo venezuelana, que tem 2,3 milhões de seguidores só no Instagram, não parece muito preocupada com o estado clínico do namorado nem disposta a viajar para Inglaterra para o confortar.